  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Walk
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Walk, Lettland

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Walk, Lettland
Wohnung 5 zimmer
Walk, Lettland
Zimmer 5
Fläche 194 m²
Stockwerk 2/7
Wir bieten zum Verkauf eine geräumige Wohnung in einem neuen Haus der Eliteklasse. Ein exklu…
$1,29M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Walk, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Walk, Lettland
Zimmer 4
Fläche 128 m²
Stockwerk 5/7
Wir bieten zum Verkauf ein 3-stöckiges Penthouse in einem neuen Haus. Ein exklusives kleines…
$857,059
Eine Anfrage stellen
