Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Tukuma novads
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Tukuma novads, Lettland

4 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Kandavas pagasts, Lettland
Gewerbefläche
Kandavas pagasts, Lettland
$1,86M
Eine Anfrage stellen
Investition 500 m² in Semes pagasts, Lettland
Investition 500 m²
Semes pagasts, Lettland
Zimmer 11
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten einen exklusiven operativen Erholungskomplex in der Natur, weg vom Stadtgeräusch …
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Produktion 8 539 m² in Tuckum, Lettland
Produktion 8 539 m²
Tuckum, Lettland
Fläche 8 539 m²
Verkauf eines Komplexes von Fertigungs-, Lager- und Verwaltungsgebäuden (Fabrik) mit einer G…
$1,56M
Eine Anfrage stellen
Hotel 891 m² in Berzciems, Lettland
Hotel 891 m²
Berzciems, Lettland
Fläche 891 m²
Stockwerk 3/3
Das Anwesen besteht aus einem Hotelgebäude mit einer Restauranthalle, Küche und Versorgungsr…
$798,556
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen