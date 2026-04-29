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Hotels in Smiltenes novads, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Hotel 1 873 m² in Launkalnes pagasts, Lettland
Hotel 1 873 m²
Launkalnes pagasts, Lettland
Fläche 1 873 m²
Stockwerk 2/2
Ein Erholungskomplex mit umfangreichen Möglichkeiten – mehrere Campingkabinen, Hotelzimmer u…
$1,15M
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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