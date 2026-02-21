Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Salaspils novads
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Salaspils novads, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Salaspils pagasts, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Salaspils pagasts, Lettland
Zimmer 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 6/9
$297
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen