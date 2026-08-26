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Betriebsgebäude in Salaspils novads, Lettland

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Produktion 875 m² in Kirchholm, Lettland
Produktion 875 m²
Kirchholm, Lettland
Fläche 875 m²
$255 627
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