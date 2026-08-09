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Stadthäuser in Ropazu novads, Lettland

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Reihenhaus 5 zimmer in Stopinu pagasts, Lettland
Reihenhaus 5 zimmer
Stopinu pagasts, Lettland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Ein Reihenhaus mit modernem Design in Dreilii.Line House:- Gebäude in Betrieb genommen im Ja…
$307,742
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