Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Ropazu novads
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langzeitmiete von Häuser in Ropazu novads, Lettland

;
1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Garkalnes pagasts, Lettland
Haus 4 zimmer
Garkalnes pagasts, Lettland
Zimmer 4
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
$2,130
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen