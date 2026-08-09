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Haus mit Garten kaufen in Ropazu novads, Lettland

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Garkalnes pagasts
36
Stopinu pagasts
10
Ropazu pagasts
3
1 immobilienobjekt total found
Haus 10 zimmer in Garkalnes pagasts, Lettland
UP UP
Haus 10 zimmer
Garkalnes pagasts, Lettland
Zimmer 10
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 357 m²
Etagenzahl 3
✨ Wir freuen uns, dieses geräumige und gemütliche Haus zu präsentieren, perfekt geeignet für…
$328,972
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Immobilienangaben in Ropazu novads, Lettland

mit Garage
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