Betriebsgebäude in Ropazu novads, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Produktion 700 m² in Stopinu pagasts, Lettland
Produktion 700 m²
Stopinu pagasts, Lettland
Fläche 700 m²
Stockwerk 2/2
Wir bieten einen neuen Produktions- und Lagerraum in Ulbrok. Praktische Transportverbindung …
$824,562
