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Langzeitmiete von Hotels in Lettland

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1 immobilienobjekt total found
Hotel 1 000 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 1 000 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 26
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 1/3
2 neue Gebäude werden in Jurmala, Mellugi, zu vermieten angeboten: ein dreistöckiges Hotel u…
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Immobilienangaben in Lettland

mit Terrasse
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