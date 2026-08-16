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Wohnungen in Madonas novads, Lettland

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 6 zimmer in Laudonas pagasts, Lettland
Wohnung 6 zimmer
Laudonas pagasts, Lettland
Zimmer 6
Fläche 208 m²
Stockwerk 4/5
Wir bieten ein exklusives und geräumiges Apartment in der prestigeträchtigsten Gegend von Ri…
$692,552
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Wohnung 5 zimmer in Laudonas pagasts, Lettland
Wohnung 5 zimmer
Laudonas pagasts, Lettland
Zimmer 5
Fläche 132 m²
Stockwerk 4/6
Dzirnavu Straße 62, in einem Hofhaus, zwischen den Straßen Terbatas und Brivibas. Wir bieten…
$243,743
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Immobilienangaben in Madonas novads, Lettland

Günstige
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