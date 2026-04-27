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Wohnimmobilien in Ludzas novads, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Lauderi, Lettland
Haus 5 zimmer
Lauderi, Lettland
Zimmer 5
Fläche 103 m²
Stockwerk 2/2
$27,945
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