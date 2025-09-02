Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Limbazu novads
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Cottages in Limbazu novads, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 2 zimmer in Liepupes pagasts, Lettland
Ferienhaus 2 zimmer
Liepupes pagasts, Lettland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/1
In der charmanten Stadt Tūja, Lettland, liegt eine einzigartige Gelegenheit, ein 1-Zimmer-Ha…
$29,182
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
