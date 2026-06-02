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Stadthäuser in Dienvidkurzemes novads, Lettland

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Reihenhaus in Rucavas pagasts, Lettland
Reihenhaus
Rucavas pagasts, Lettland
Gästehaus in Pape - das Hauptgebäude ist 3-stöckig (538,8 qm). 10 Zimmer (für 30 Personen) -…
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Reihenhaus in Kapsede, Lettland
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Kapsede, Lettland
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