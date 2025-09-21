Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Cesu novads
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Miethaus

Mehrfamilienhäuser in Cesu novads, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Miethaus 610 m² in Lielstraupe, Lettland
Miethaus 610 m²
Lielstraupe, Lettland
Zimmer 14
Fläche 610 m²
Stockwerk 2/2
$70,356
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
