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Häuser in Gemeinde Rahovec, Kosovo

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1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Rahovec, Kosovo
Haus 3 Schlafzimmer
Rahovec, Kosovo
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 1
Einstöckiges Chalethaus im gemütlichen und ruhigen Dorf Orakhovac, 8 km von Kotor und 2 km v…
$492,366
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