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Business zum Verkauf in Gemeinde Rahovec, Kosovo

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1 immobilienobjekt total found
Fertiges Geschäft 400 m² in Rahovec, Kosovo
Fertiges Geschäft 400 m²
Rahovec, Kosovo
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Mini-Hotel in der Bucht - Orahovac, Kotor Ein Mini-Hotel steht zum Verkauf im Dorf Orakhovac…
$1,11M
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