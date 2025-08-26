Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kenia
  3. Tatu City
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Schwimmbad

Studio-Wohnungen mit Swimmingpool in Tatu City, Kenia

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Tatu City, Kenia
Studio 1 zimmer
Tatu City, Kenia
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 5/10
Entdecken Sie einen erstklassigen Lebensstandard im Herzen des zentralen Geschäftsviertels v…
$54,800
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen