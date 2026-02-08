Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Verbano Cusio Ossola
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Verbano Cusio Ossola, Italien

Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 3 zimmer in Ghiffa, Italien
Reihenhaus 3 zimmer
Ghiffa, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
In Ghiffa, nur wenige Minuten von der Schweizer Grenze entfernt, in sonniger Lage mit Blick …
$314,213
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Verbano Cusio Ossola, Italien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen