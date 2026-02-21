Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen mit Swimmingpool in Venezia, Italien

1 immobilienobjekt total found
Villa 11 zimmer in Gaggio, Italien
UP UP
Villa 11 zimmer
Gaggio, Italien
Zimmer 11
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 575 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen: Bauernhaus Venedig – eine seltene Gelegenheit in Venedigs verstecktem ländlich…
$3,07M
