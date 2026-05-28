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Villen mit Garage in Venezia, Italien

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Villa 5 zimmer in Caorle, Italien
TOP TOP
Villa 5 zimmer
Caorle, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
In unmittelbarer Nähe von Caorle, im Bryan Bereich, bieten wir eine freistehende Villa umgeb…
$523,717
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Аталанта
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Immobilienangaben in Venezia, Italien

mit Garten
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Luxuriös
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