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Villen in Venezia, Italien

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2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Caorle, Italien
TOP TOP
Villa 5 zimmer
Caorle, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
In unmittelbarer Nähe von Caorle, im Bryan Bereich, bieten wir eine freistehende Villa umgeb…
$523,717
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Immobilienagentur
Аталанта
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Villa in Venedig, Italien
Villa
Venedig, Italien
Fläche 1 300 m²
Einzigartige Residenz mit einem Innenpool, einem großen Park und einem privaten Teich - ein …
$3,55M
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Immobilienangaben in Venezia, Italien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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