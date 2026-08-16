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Wohnimmobilien in Valstrona, Italien

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5 immobilienobjekte total found
Villa in Verbania, Italien
Villa
Verbania, Italien
Fläche 560 m²
PL-PR_P03. 4000000000000000000000000 (100.000лагаем Вашеиу вниманию роскошную виллу, площаью…
$3,87M
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Villa 6 zimmer in Mergozzo, Italien
Villa 6 zimmer
Mergozzo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 570 m²
PL-PR_V05. Роскошная Вилла с садомОзеро Маджоре. Роскошная вилла с садом в тихом и зеленом р…
$2,05M
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Wohnung 5 zimmer in Bagnella, Italien
Wohnung 5 zimmer
Bagnella, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
ISM-060417-18. Gemütliche Wohnung in der Stadt Omenya am OrtsseeOmenja, im historischen Zent…
$328,216
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Wohnung 4 zimmer in Bagnella, Italien
Wohnung 4 zimmer
Bagnella, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
ISM-060417-19. Wohnung mit Blick auf den See in der Stadt OmenyaIn der Wohngegend oberhalb d…
$275,467
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Wohnung 5 zimmer in Bagnella, Italien
Wohnung 5 zimmer
Bagnella, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 120 m²
ISM-060417-17. Ferienwohnungen mit Blick auf den schönen See - OrtaOmenja, in einer ruhigen …
$293,050
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Immobilienangaben in Valstrona, Italien

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