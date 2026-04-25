Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Bardello con Malgesso e Bregano
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Bardello con Malgesso e Bregano, Italien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Travedona Monate, Italien
Wohnung 4 zimmer
Travedona Monate, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
PL-PR_A01. Luxus-Wohnung mit PoolLuxusapartments zum Verkauf in einem luxuriösen Wohnkomplex…
$457,158
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bardello con Malgesso e Bregano, Italien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen