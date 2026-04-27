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Villen in Udine, Italien

1 immobilienobjekt total found
Villa in Fagagna Feagne, Italien
Villa
Fagagna Feagne, Italien
Fläche 746 m²
Beschreibung des Objekts Unter den malerischen Hügellandschaften von Faganja, in der renomm…
$2,87M
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