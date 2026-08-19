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Stadthäuser in Teramo, Italien

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Reihenhaus 9 zimmer in Colonnella, Italien
Reihenhaus 9 zimmer
Colonnella, Italien
Zimmer 9
Fläche 180 m²
Land von 16,00 Hektar Ackerland in allen guten süßen Hügeln leicht zugänglich Exposition
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Reihenhaus 11 zimmer in Giulianova, Italien
Reihenhaus 11 zimmer
Giulianova, Italien
Zimmer 11
Fläche 350 m²
Einfamilienhaus mit Garten 1.000 qm Auf zwei Etagen von je 150 qm plus Dachgeschoss mit Wohn…
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