Wohnungen in Sud Sardegna, Italien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Nebida, Italien
Wohnung 2 zimmer
Nebida, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/4
New cozy apartment in the Sardinian style, bedroom, living room with two sofa – beds with an…
$160,158
