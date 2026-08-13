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Wohnimmobilien in Serrara Fontana, Italien

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Villa 6 zimmer in Fontana, Italien
Villa 6 zimmer
Fontana, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
AI-D10. Erstaunliche Villa auf der Insel Ischia mit herrlichem BlickErstaunliche Villa in Fo…
$2,93M
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