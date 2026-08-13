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Wohnimmobilien in Scarperia e San Piero, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 54 zimmer in Unione Montana dei Comuni del Mugello, Italien
Villa 54 zimmer
Unione Montana dei Comuni del Mugello, Italien
Zimmer 54
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 1 550 m²
Villa Medicea Lo Sprocco, eingebettet in das grüne Tal zwischen Sant'Agata und Galliano in d…
$4,49M
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Immobilienangaben in Scarperia e San Piero, Italien

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