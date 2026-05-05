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Berghütte kaufen in Sanremo, Italien

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Haus 7 zimmer in Poggio di Sanremo, Italien
Haus 7 zimmer
Poggio di Sanremo, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 2
Wunderschöne freistehende Villa in Sanremo, in Poggio Sanremo, 8 km vom Casino entfernt.Wir …
$823,980
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