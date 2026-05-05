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Wohnungen mit Terrasse in Sanremo, Italien

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 2
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Condo 3 zimmer in Sanremo, Italien
Condo 3 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Helle und ruhige Wohnung zum Verkauf in San Remo - 300 m zum MeerZu verkaufen eine gemütlich…
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Wohnung 2 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 2 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2
Wohnung am Meer in Sanremo - 200 Meter zum Strand RENT TO BUYIn einer der bequemsten und bel…
$244,225
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