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Wohnungen mit Swimmingpool in Salo, Italien

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung in Salo, Italien
Wohnung
Salo, Italien
Fläche 85 m²
GH-PV006493-3. Exklusive Drei-Zimmer-Wohnung mit Gartenbietet dieses charmante Apartment in …
$565,000
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Wohnung 3 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 108 m²
GH-LV04815-5C. Ferienwohnungen in einem renovierten Gebäude Salo ZentrumSalo, im historische…
$480,602
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Wohnung 2 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 2 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 104 m²
GH-LV04820-1C. Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в нескольки…
$445,436
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