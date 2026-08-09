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Chalets in Autonome Provinz Trient, Italien

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Chalet 24 zimmer in Gablöss, Italien
Chalet 24 zimmer
Gablöss, Italien
Zimmer 24
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Investitionsmöglichkeit im Herzen der Dolomiten — Operating Resort with Restaurant📍 Italien,…
$1,12M
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