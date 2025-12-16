Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Italien
  3. Pordenone
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Pordenone, Italien

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Barcis, Italien
Wohnung 2 zimmer
Barcis, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 2/4
Die neue Wohnentwicklung befindet sich im Nordosten Italiens, zu den Füßen des Nationalparks…
$58,524
Wohnung 1 zimmer in Barcis, Italien
Wohnung 1 zimmer
Barcis, Italien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 3/4
Fertiggestelltes Wohnkomplex der Business Class, Barchis, Friaul-Venedig-Julien, Provinz Por…
$185,794
Immobilienangaben in Pordenone, Italien

