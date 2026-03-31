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Stadthäuser in Piemont, Italien

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Reihenhaus 3 zimmer in Ghiffa, Italien
Reihenhaus 3 zimmer
Ghiffa, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
In Ghiffa, nur wenige Minuten von der Schweizer Grenze entfernt, in sonniger Lage mit Blick …
$314,213
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