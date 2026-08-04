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Villen mit Swimmingpool in Peschiera del Garda, Italien

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2 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Villa 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
$398,548
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Red Feniks Montenegro
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Villa 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Villa 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 136 m²
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой терасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра г…
$468,880
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