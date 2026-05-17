Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Province of Padua
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Province of Padua, Italien

;
1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Arqua Petrarca, Italien
Villa 6 zimmer
Arqua Petrarca, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 330 m²
OC-100517. Вилла в городе Аркуа-Петрарка. ВенецияВилла недалеко от Венеции, можно сказать по…
$1,52M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Province of Padua, Italien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen