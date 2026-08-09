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Hotels in Macerata, Italien

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2 immobilienobjekte total found
Hotel 600 m² in Borgo Pintura, Italien
Hotel 600 m²
Borgo Pintura, Italien
Zimmer 16
Fläche 600 m²
Referenznummer: N1485 Objektname: Casa Mistica Ort: In Land Stadt/Stadt: Zone: Maceratese Po…
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Hotel 3 000 m² in Porto Recanati, Italien
Hotel 3 000 m²
Porto Recanati, Italien
Zimmer 55
Fläche 3 000 m²
38-Zimmer-Hotel mit zwei Restauranttreppen und 5000 Quadratmetern Fläche zum Parkplatz Zwei …
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