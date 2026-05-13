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Villen mit Swimmingpool in Lonato del Garda, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 320 m²
GA-V001559. Ausgezeichnete Villa mit Blick auf den See in Lonato del GardaDas Hotel liegt in…
$2,17M
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Red Feniks Montenegro
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