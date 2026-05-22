Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Provincia di Imperia
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Provincia di Imperia, Italien

;
1 immobilienobjekt total found
Villa 14 zimmer in Ospedaletti, Italien
UP UP
Villa 14 zimmer
Ospedaletti, Italien
Zimmer 14
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 338 m²
Etagenzahl 3
Exklusive möblierte Villa mit Meerblick in Ospedaletti, in einer ruhigen prestigeträchtigen …
$6,977
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen