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Wohnimmobilien in Gattico Veruno, Italien

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2 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Veruno, Italien
Villa 6 zimmer
Veruno, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 700 m²
PO-080617. Villa Rustico in der Nähe des Lago MaggioreVilla / rustico zu verkaufen in der Nä…
$1,29M
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Villa 4 zimmer in Veruno, Italien
Villa 4 zimmer
Veruno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
PO-10. Villa in Italien am Lago Mallorca Ein separates Haus auf 3 Stockwerken, im ersten Sto…
$609,544
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