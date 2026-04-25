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Villen in Follo, Italien

1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in La Serra, Italien
Villa 6 zimmer
La Serra, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 240 m²
SIR-150515-2. Villa mit Garten in der Stadt Lerici Ein mediterraner Garten von mehr als 7000…
$8,21M
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