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Wohnimmobilien in Foggia, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 7 zimmer in Chieuti, Italien
Villa 7 zimmer
Chieuti, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
In einer hügeligen Gegend, nur wenige Kilometer vom Meer entfernt, liegt dieses wunderschöne…
$618,596
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