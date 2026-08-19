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Hotel 550 m² in Lapedona, Italien
Hotel 550 m²
Lapedona, Italien
Zimmer 16
Fläche 550 m²
Wohnung leben P.1 ° ang. Häuschen. Zimmer Schlafzimmer Bad Garage Balkon
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Hotel 700 m² in Lapedona, Italien
Hotel 700 m²
Lapedona, Italien
Zimmer 23
Fläche 700 m²
Bauernhaus mit Meerblick auf zwei Ebenen für über 700 m2. Restaurant Bereich Küche Dienstlei…
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