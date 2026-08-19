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Gewerbeimmobilien in Fermo, Italien

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7 immobilienobjekte total found
Hotel 550 m² in Lapedona, Italien
Hotel 550 m²
Lapedona, Italien
Zimmer 16
Fläche 550 m²
Wohnung leben P.1 ° ang. Häuschen. Zimmer Schlafzimmer Bad Garage Balkon
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Gewerbefläche 1 000 m² in Montappone, Italien
Gewerbefläche 1 000 m²
Montappone, Italien
Zimmer 23
Fläche 1 000 m²
Freistehendes Haus teilweise unvollendet auf mehreren Ebenen für über 1.000 m2. Im Erdgescho…
Preis auf Anfrage
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Hotel 700 m² in Lapedona, Italien
Hotel 700 m²
Lapedona, Italien
Zimmer 23
Fläche 700 m²
Bauernhaus mit Meerblick auf zwei Ebenen für über 700 m2. Restaurant Bereich Küche Dienstlei…
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 140 m² in Massa Fermana, Italien
Gewerbefläche 140 m²
Massa Fermana, Italien
Zimmer 8
Fläche 140 m²
Referenznummer: N578Name der Immobilie: Casa Tibu IIOrt: Im LandStadt: Zone: FermanoPosition…
$58,131
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Gewerbefläche 200 m² in Monte Vidon Corrado, Italien
Gewerbefläche 200 m²
Monte Vidon Corrado, Italien
Fläche 200 m²
Kürzlich gebautes Handwerkslager mit H=6 m in einer vorgefertigten Struktur. Grundstücksfläc…
$232,525
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Gewerbefläche 600 m² in Montappone, Italien
Gewerbefläche 600 m²
Montappone, Italien
Zimmer 21
Fläche 600 m²
Großes Bauernhaus unter Renovierung (Erdbebenfonds) mit dem Bau von 5 neuen Wohnungen. 3.000…
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TekceTekce
Gewerbefläche 140 m² in Monte Vidon Corrado, Italien
Gewerbefläche 140 m²
Monte Vidon Corrado, Italien
Fläche 140 m²
Referenznummer: N11 Name der Immobilie: Casa Ciribe Ort: Auf dem Land Stadt: Zone: Ferman…
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