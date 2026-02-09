Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in Crespina Lorenzana, Italien

1 immobilienobjekt total found
Villa 10 zimmer in Crespina, Italien
Villa 10 zimmer
Crespina, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 380 m²
Stockwerk 5/3
Ausgezeichnete historische Residenz mit Pool und Gastfreundschaft Geschäft. In den schönen …
$946,482
Immobilienangaben in Crespina Lorenzana, Italien

