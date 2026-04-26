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Villen mit Swimmingpool in Chieti, Italien

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Villa in Colledimezzo, Italien
Villa
Colledimezzo, Italien
Fläche 430 m²
ARH-180220-3. Villa im Bau in ColledimezzoPreis reduziert auf 180.000 EuroEine Investition v…
$210,996
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Immobilienangaben in Chieti, Italien

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