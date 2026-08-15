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Villen in Chieti, Italien

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4 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Colledimezzo, Italien
Villa 4 zimmer
Colledimezzo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
IT-060718-4. Продается вилла на озере di Bomba с большим участком землиABRUZZO   COLLEDEMEZZ…
$257,884
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Villa 4 zimmer in Francavilla al Mare, Italien
Villa 4 zimmer
Francavilla al Mare, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
171016. Прекрасная вилла Александра в самом сердце ИталииУникальное предложение на рынке нед…
$1,99M
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Villa 6 zimmer in Colledimezzo, Italien
Villa 6 zimmer
Colledimezzo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 617 m²
ARH-060718-5. Дом с садом в средневековом городе с видом на горы и озероЦена снижена до 100 …
$117,220
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Villa in Colledimezzo, Italien
Villa
Colledimezzo, Italien
Fläche 430 m²
ARH-180220-3. Villa im Bau in ColledimezzoPreis reduziert auf 180.000 EuroEine Investition v…
$210,996
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Immobilienangaben in Chieti, Italien

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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