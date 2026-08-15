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Gewerbeimmobilien in Chieti, Italien

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Hotel in Giuliano Teatino, Italien
Hotel
Giuliano Teatino, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
SN-201216. Auktion! Hotel 4 sterne, AdriaküsteAdriaküste. Im Zentrum des Resorts und im Zent…
$3,11M
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Gewerbefläche 600 m² in Sambuceto, Italien
Gewerbefläche 600 m²
Sambuceto, Italien
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Einzelhaus in Panoramaposition am Stadtrand. Erdgeschoss mit Doppelgarage. Erster Stock mit …
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