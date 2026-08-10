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Wohnimmobilien in Brenzone sul Garda, Italien

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Wohnung 3 zimmer in Magugnano, Italien
Wohnung 3 zimmer
Magugnano, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
GH-SB304-2. Wohnung mit Blick auf den SeeWohnung im zweiten Stock eines Gebäudes bestehend a…
$468,880
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Red Feniks Montenegro
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Villa 5 zimmer in Porto, Italien
Villa 5 zimmer
Porto, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
In der ruhigen Atmosphäre des historischen Zentrums von Castello di Brenzone befindet sich e…
$569,328
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